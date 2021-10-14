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В Рязанской области от коронавируса скончались десять человек
Данные привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области от коронавируса за последние сутки скончались десять человек. Данные в четверг, 14 октября, привел федеральный оперштаб.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 235 рязанцев.

Также сообщается, что за последние сутки COVID-19 выявили у 168 человек, еще 128 рязанцев победили болезнь. За все время коронавирус выявили у 44 443, выздоровели — 40 956.

В России от коронавируса скончались 986 человек. За все время их число возросло до 220 315. Также сообщается, что 31 299 россиян заболели «ковидом», еще 21 670 победили болезнь. С начала пандемии коронавирус выявили у 7 892 980, выздоровели — 6 937 756.