В Рязанской области от коронавируса скончались десять человек

Данные привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области от коронавируса за последние сутки скончались десять человек. Данные в четверг, 14 октября, привел федеральный оперштаб.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 235 рязанцев.

Также сообщается, что за последние сутки COVID-19 выявили у 168 человек, еще 128 рязанцев победили болезнь. За все время коронавирус выявили у 44 443, выздоровели — 40 956.

В России от коронавируса скончались 986 человек. За все время их число возросло до 220 315. Также сообщается, что 31 299 россиян заболели «ковидом», еще 21 670 победили болезнь. С начала пандемии коронавирус выявили у 7 892 980, выздоровели — 6 937 756.