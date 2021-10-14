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В Рязанской области ищут восьмилетнего ребенка
По предварительной информации, мальчика увез отец, у которого есть долги. Заведено дело о розыске ребенка.

В Рязанской области ищут Егора Евгеньевича Демина 2013 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Дело о розыске восьмилетнего ребенка завели в управлении службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 5 октября. По предварительной информации, мальчика увез отец, у которого есть долги.

Всех, у кого есть информация о ребенке, попросили обращаться по номерам: дежурная часть рязанского УФССП: 8 (4912) 29-45-00; отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников рязанского УФССП: 8 (4912) 29-45-55; дежурная часть управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области: 8 (4212) 39-96-69.