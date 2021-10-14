В Рязанской области ищут восьмилетнего ребенка
По предварительной информации, мальчика увез отец, у которого есть долги. Заведено дело о розыске ребенка.
В Рязанской области ищут Егора Евгеньевича Демина 2013 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Дело о розыске восьмилетнего ребенка завели в управлении службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 5 октября. По предварительной информации, мальчика увез отец, у которого есть долги.
Всех, у кого есть информация о ребенке, попросили обращаться по номерам: дежурная часть рязанского УФССП: