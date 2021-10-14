В Рязани спилили 33 аварийных дерева

Спил аварийных и сухих деревьев проводился в период с 8 по 14 октября.

В Рязани спилили 33 аварийных дерева. Об этом в четверг, 14 октября, сообщила мэрия.

Спил аварийных и сухих деревьев проводился в период с 8 по 14 октября. Работы велись на улицах Великанова, Советской армии, Белякова, Ленинского комсомола и Полетаева. Большинство спиленных деревьев — клены.

Кроме того, более 70 кубических метров древесных отходов отправили на переработку с улиц Крупской, Московского шоссе, Юбилейной, Великанова, Новаторов, Циолковского, Полетаева, Ленинского комсомола и Советской армии.

Коммунальщики составили план валки зеленых насаждений, которые признали аварийными. Также специалисты занимаются составлением акта осмотра, на основании которого будет приниматься решение о валке или обрезке.

На следующей неделе аварийные деревья спилят на улицах Советской армии, Великанова, Циолковского, Полетаева и Белякова. План может корректироваться в зависимости от погодных условий и поступающих обращений жителей.