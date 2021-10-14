\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
11°
Птн, 15
Сбт, 16
11°
ЦБ USD 71.78 -0.08 15/10
ЦБ EUR 83.33 0.33 15/10
Нал. USD 71.10 / 72.30 18:23
Нал. EUR 82.76 / 83.40 18:23
Новости
Публикации
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
1 786
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
5 730
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
29 011
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
6 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани спилили 33 аварийных дерева
Спил аварийных и сухих деревьев проводился в период с 8 по 14 октября.

В Рязани спилили 33 аварийных дерева. Об этом в четверг, 14 октября, сообщила мэрия.

Спил аварийных и сухих деревьев проводился в период с 8 по 14 октября. Работы велись на улицах Великанова, Советской армии, Белякова, Ленинского комсомола и Полетаева. Большинство спиленных деревьев — клены.

Кроме того, более 70 кубических метров древесных отходов отправили на переработку с улиц Крупской, Московского шоссе, Юбилейной, Великанова, Новаторов, Циолковского, Полетаева, Ленинского комсомола и Советской армии.

Коммунальщики составили план валки зеленых насаждений, которые признали аварийными. Также специалисты занимаются составлением акта осмотра, на основании которого будет приниматься решение о валке или обрезке.

На следующей неделе аварийные деревья спилят на улицах Советской армии, Великанова, Циолковского, Полетаева и Белякова. План может корректироваться в зависимости от погодных условий и поступающих обращений жителей.