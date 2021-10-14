В России не планируют вводить дистанционную сдачу ЕГЭ

Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В России не планируют вводить дистанционную сдачу ЕГЭ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет RT .

По словам главы ведомства, причина кроется в отсутствии технологии для дистанционной сдачи госэкзамена.

«Дистанционный формат сдачи ЕГЭ не предусмотрен, технологии такой нет. Поэтому мы не планируем разворачивать пункты под ковид», — рассказал Музаев.

Он уточнил, что если выпускник заболел коронавирусом перед сдачей ЕГЭ, он может попасть во вторую волну сдачи экзаменов.