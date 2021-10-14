Рязанцы могут пополнить онлайн-баланс в личном кабинете «Почты России» с помощью QR-кода

Ранее клиенты «Почты России» (интернет-магазины и продавцы) должны были вводить реквизиты и назначение платежа на пополнение онлайн-баланса вручную. Теперь при сканировании QR-кода все данные в верхней части счета заполняются автоматически.

Юридические лица по всей России могут пополнить онлайн-баланс в личном кабинете на сайте « Почты России ». Функция позволит сократить сроки зачисления денег на онлайн-баланс, так как исключает возникновение ошибок в банковских реквизитах.

Ранее клиенты «Почты России» (интернет-магазины и продавцы) должны были вводить реквизиты и назначение платежа на пополнение онлайн-баланса вручную. Теперь при сканировании QR-кода все данные в верхней части счета заполняются автоматически.

«Наши бизнес-клиенты постоянно работают в личном кабинете „Отправка“, поэтому мы стараемся сделать его максимально простым и удобным. Пополнение онлайн-баланса по QR-коду позволит сократить время клиентов во время оплаты и избежать ошибок в реквизитах, из-за чего средства часто зачисляются дольше положенных сроков. Мы надеемся, что это сделает работу наших партнеров комфортнее, особенно в период высокого сезона», — прокомментировал директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артем Степин.

Чтобы пополнить баланс, нужно выбрать вкладку «Баланс» в личном кабинете на сайте , нажать на кнопку «Пополнить», ввести сумму и создать счет.

QR-код cформируется автоматически в верхней части страницы счета. Затем клиенту нужно отсканировать QR-код в мобильном приложении банка и совершить оплату. В рабочие банковские дни деньги зачисляются на счет в течение 24 часов.