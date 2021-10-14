Рязанца чуть не задушили в такси

Мужчина работает водителем такси. Около Т. Ц. «Круиз» нему в машину сел человек «неприметного типа», которого он повез в Канищево по окружной дороге.

Рязанца чуть не задушили в такси. Об этом пострадавший сообщил в соцсети.

Мужчина работает водителем такси. Вечером в среду, 13 октября, около ТЦ «Круиз» нему в машину сел человек «неприметного типа», которого он повез в Канищево по окружной дороге.

«Я ехал, играла музыка не громко. Слышу, что сзади начались какие-то движения. Я не придал этому значения и ехал дальше», — рассказал таксист.

После этого его начали душить.

«Я понимаю, что еду по трассе и мне некуда деться. Просто начинаю ему кусать руки, бить локтем и только после этого я отбился, быстро покинул машину», — добавил мужчина. Он отметил, что ему удалось остановиться, когда он уже въехал во дворы в Канищеве.