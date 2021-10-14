Пьяный рязанец сбил 59-летнюю женщину

ДТП произошло примерно в 17:05 у дома № 53 по улице Новоселов. 36-летний рязанец на Kia Ceed в пьяном состоянии сбил местную жительницу. Степень опьянения мужчины составила 0,755 мг/л.