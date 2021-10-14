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Пьяный рязанец на «Ладе» спровоцировал ДТП на Циолковского
Одному человеку потребовалась медицинская помощь.

В Рязани пьяный местный житель спровоцировал ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария случилась в среду, 13 октября, примерно в 18:07 вблизи дома № 24 по улице Циолковского. По предварительной информации, пьяный 35-летний рязанец на автомобиле Lada врезался в остановившийся кроссовер Toyota RAV.

Водитель последнего транспортного средства получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.