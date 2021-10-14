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Появилось видео с места убийства 15-летнего подростка под Рязанью
На видеозаписи запечатлен гараж, где нашли тело погибшего.

Появилось видео с места убийства 15-летнего подростка под Рязанью. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

На видеозаписи запечатлен гараж, где нашли тело погибшего.

По версии следствия, ребенка убили во время культового обряда. По предварительной информации, бывший отчим подростка хотел нацарапать на его спине оккультный символ, чтобы вернуться в семью.

Мальчик пропал 8 октября. Тело ребенка нашли 13 октября в лесополосе под Рязанью. Оно было исколото ножом. 15-летнего мальчика искали с 8 октября. Возбуждено уголовное дело.