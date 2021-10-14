Лауреат Нобелевской премии поблагодарил рязанца за «главный текст»

«Дорогой Дмитрий Матвеевич! Это и Ваше ошеломляющее участие. Главный текст связан с Вами. Жму руку», — написал лауреат в своем послании.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, удостоенный 8 октября Нобелевской премии мира, поблагодарил рязанского следователя Дмитрия Плоткина.

«Дорогой Дмитрий Матвеевич! Это и Ваше ошеломляющее участие. Главный текст связан с Вами. Жму руку», — написал лауреат в своем послании.

«Я получил смс от Муратова на следующий день после сообщения о присуждении ему „нобелевки“, — рассказал Плоткин в беседе с корреспондентом РЗН.инфо. Полагаю, что под „главным текстом“ Дмитрий Андреевич подразумевает мой материал о „группах смерти“, где впервые была обнародована схема подстрекательства подростков к самоубийству через социальные сети. Причем, волна таких суицидов прокатилась не только по России, но и по другим странам».

Вскоре после публикации, увидевшей свет в марте 2016 года на страницах рязанского выпуска «Новой газеты», в российском уголовном законодательстве появились наказания за «склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства «. Часть организаторов подростковых суицидов была арестована.

Дмитрий Плоткин известен далеко за пределами Рязанской области как следователь, раскрывший дела слоновской преступной группировки и скопинского маньяка Дмитрия Мохова. Кроме того, он является автором поэтических сборников и резонансных публикаций в СМИ.