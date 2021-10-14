А что в кино? «Исчезнувший», «Демоник» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Детективный триллер «Исчезнувший» режиссера Кристиана Кариона с Джеймсом МакЭвоем в главной роли является ремейком французского фильма «Мой сын» 2017 года. Канадский фильм «Демоник» режиссера Нила Бломкампа сочетает в себе сразу два жанра — фильм ужасов и научную фантастику, в котором экзорцисты борятся с демонами с помощью современных технологий. Греческий фильм «Человек божий» режиссера Елены Попович посвящен жизни одного из наиболее почитаемых в Греции святых Нектария Эгинского. Фильм «Королевская игра» режиссера Филиппа Штёльцля представляет собой вольную экранизацию «Шахматной новеллы» Стефана Цвейга — последнего произведения прославленного австрийского писателя.

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