Живому рязанскому ветерану Ивану Разоренову ошибочно посвятили некролог

Совет ветеранов пожелал Разоренову крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Живому рязанскому ветерану Ивану Разоренову ошибочно посвятили некролог. Об этом в среду, 13 октября, сообщают «Рязанские ведомости».

Ранее в издании публиковали некролог от имени совета ветеранов.

«Совет ветеранов Октябрьского района Рязани приносит искренние извинения ветерану Великой Отечественной войны Разоренову Ивану Федоровичу, его родным и близким за ранее опубликованное сообщение-некролог», — отмечается в сообщении.

Совет ветеранов пожелал Разоренову крепкого здоровья и долгих лет жизни.