Живому рязанскому ветерану Ивану Разоренову ошибочно посвятили некролог
Совет ветеранов пожелал Разоренову крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Живому рязанскому ветерану Ивану Разоренову ошибочно посвятили некролог. Об этом в среду, 13 октября, сообщают «Рязанские ведомости».
Ранее в издании публиковали некролог от имени совета ветеранов.
«Совет ветеранов Октябрьского района Рязани приносит искренние извинения ветерану Великой Отечественной войны Разоренову Ивану Федоровичу, его родным и близким за ранее опубликованное сообщение-некролог», — отмечается в сообщении.
Совет ветеранов пожелал Разоренову крепкого здоровья и долгих лет жизни.