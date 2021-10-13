В убийстве пропавшего 15-летнего подростка подозревают сожительницу отчима

По его словам, вместе с 51-летним отчимом подростка, задержана его 28-летняя сожительница. Оба отказались от дачи показаний.

В убийстве пропавшего 15-летнего подростка подозревают сожительницу отчима. Об этом в среду, 13 октября, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

По его словам, вместе с 51-летним отчимом подростка, задержана его 28-летняя сожительница. Оба отказались от дачи показаний.

Следователи начали поиски мальчика в соседних деревнях. В частности, осматриваются коровники.

Напомним, 15-летний Роман Федулов пропал в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. Ранее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство"). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.