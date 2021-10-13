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В Ряжске ограничат движение автомобилей на двух железнодорожных переездах
Движение ограничат во второй половине октября — начале ноября.

В Ряжске ограничат движение автомобилей на двух железнодорожных переездах. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Движение ограничат во второй половине октября — начале ноября.

Речь идет о переездах 312 и 314 километров.

Переезд 312 км будет закрыт 15 октября с 05:00 до 17:00, с 05:00 18 октября до 07:00 20 октября и с 05:00 25 октября до 07:00 27 октября.

Переезд 314 км закроют с 05:00 22 октября до 07:00 24 октября и 1, 2, 3 ноября с 05:00 до 17:00.

Ограничение связано с укладкой бесстыкового пути.

Кроме того, во время закрытия одного из переездов, будет ограничено движение на другом.

В МЖД попросили водителей с пониманием отнестись к работам и планировать поездку заранее.