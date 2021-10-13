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В Рязани водитель на «четырнадцатой» сбил 25-летнего пешехода
Авария случилась вблизи дома № 1 по улице Гагарина

В Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 12 октября, примерно в 17:45 вблизи дома № 1 по улице Гагарина. Там 18-летний житель села Мурмино на «ВАЗ 2114» сбил 25-летнюю рязанку. По предварительной информации, девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Рязанка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.