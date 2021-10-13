В Рязани пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

В среду, 13 октября, Утегенов Зайдулла Канаткалиевич ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся

В Рязани пропал мужчина, который не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Информация повилась в группе волонтеров «ЛизаАлерт».

В среду, 13 октября, Утегенов Зайдулла Канаткалиевич ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Приметы: худощавого телосложения, рост 176 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Был одет в светло-серую куртку, оранжевую олимпийку, черные штаны и белую футболку.

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