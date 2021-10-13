В мэрии Рязани назвали перевозчиков-нарушителей

В городской администрации назвали перевозчиков-нарушителей. Информацию об этом разместили на сайте
Этот вопрос подняли на совещании, которое провел начальник управления транспорта Вениамин Синяков. Там он озвучил количество жалоб, поступивших от горожан.
Всего в УРТ поступило 74 обращения от рязанцев. Большинство из них касалось нарушений расписания утром и вечером. Также рязанцы жаловались на нарушения схем движения, посадку и высадку пассажиров в неустановленных местах, невыдачу билетов. Поступали обращения в связи с некорректным поведением кондукторов и водителей и нарушениями ПДД.
В результате мониторинга выявили недовыпуск машин на линии по маршрутам:
- № 33М2 ООО «Таксавто»;
- № 77М2
И. П. ЗахаркинаЮ.В.;
- № 42М2
И. П. ПряхинаЮ.А.;
- № 66М2 ООО «РязаньПассажирТранс».
Участникам совещания напомнили о постановлении главного санитарного врача Рязанской области о проведении вакцинации на предприятиях.