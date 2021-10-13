В мэрии Рязани назвали перевозчиков-нарушителей

Этот вопрос подняли на совещании, которое провел начальник управления транспорта Вениамин Синяков. Там он озвучил количество жалоб, поступивших от горожан.

В городской администрации назвали перевозчиков-нарушителей. Информацию об этом разместили на сайте мэрии .

Этот вопрос подняли на совещании, которое провел начальник управления транспорта Вениамин Синяков. Там он озвучил количество жалоб, поступивших от горожан.

Всего в УРТ поступило 74 обращения от рязанцев. Большинство из них касалось нарушений расписания утром и вечером. Также рязанцы жаловались на нарушения схем движения, посадку и высадку пассажиров в неустановленных местах, невыдачу билетов. Поступали обращения в связи с некорректным поведением кондукторов и водителей и нарушениями ПДД.

В результате мониторинга выявили недовыпуск машин на линии по маршрутам:

№ 33М2 ООО «Таксавто»;

№ 77М2 И. П. Захаркина Ю.В.;

Ю.В.; № 42М2 И. П. Пряхина Ю.А.;

Ю.А.; № 66М2 ООО «РязаньПассажирТранс».

Участникам совещания напомнили о постановлении главного санитарного врача Рязанской области о проведении вакцинации на предприятиях.