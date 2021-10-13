\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
10°
Чтв, 14
13°
Птн, 15
10°
ЦБ USD 71.88 0.24 13/10
ЦБ EUR 83.09 0.16 13/10
Нал. USD 71.46 / 72.50 10:42
Нал. EUR 82.71 / 83.38 10:42
Новости
Публикации
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
Вчера 18:42
738
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
Вчера 14:47
2 781
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
27 599
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
5 158
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В мэрии Рязани назвали перевозчиков-нарушителей
Этот вопрос подняли на совещании, которое провел начальник управления транспорта Вениамин Синяков. Там он озвучил количество жалоб, поступивших от горожан.

В городской администрации назвали перевозчиков-нарушителей. Информацию об этом разместили на сайте мэрии.

Этот вопрос подняли на совещании, которое провел начальник управления транспорта Вениамин Синяков. Там он озвучил количество жалоб, поступивших от горожан.

Всего в УРТ поступило 74 обращения от рязанцев. Большинство из них касалось нарушений расписания утром и вечером. Также рязанцы жаловались на нарушения схем движения, посадку и высадку пассажиров в неустановленных местах, невыдачу билетов. Поступали обращения в связи с некорректным поведением кондукторов и водителей и нарушениями ПДД.

В результате мониторинга выявили недовыпуск машин на линии по маршрутам:

  • № 33М2 ООО «Таксавто»;
  • № 77М2 И. П. Захаркина Ю.В.;
  • № 42М2 И. П. Пряхина Ю.А.;
  • № 66М2 ООО «РязаньПассажирТранс».

Участникам совещания напомнили о постановлении главного санитарного врача Рязанской области о проведении вакцинации на предприятиях.