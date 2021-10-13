Рязанку осудили за кражу ноутбука и телефона у знакомого

Подробности привела пресс-служба областной прокуратуры.

В Рязани вынесли приговор 20-летней местной жительнице, которая обвиняется в краже имущества у своего знакомого. Подробности привела пресс-служба областной прокуратуры.

В марте 2021 года девушка пришла в гости к своему знакомому. Они вместе распивали спиртное, а под вечер рязанка попросилась остаться переночевать у него. Девушке выделили отдельную комнату, но она не смогла уснуть. Позже она решила украсть ноутбук и телефон владельца жилища и продать их. Девушка скрылась с похищенным, после чего сдала их в комиссионный магазин, а деньги потратила на продукты и алкоголь.

Девушку признали виновной. С учетом того, что она явилась с повинной, ей назначили полгода лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.