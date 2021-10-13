Рязанка пожаловалась на водителя маршрутки № 71

Женщина отметила, что инцидент случился на улице Дзержинского.

Рязанка пожаловалась на водителя маршрутки. Об этом в среду, 13 октября, она рассказала корреспонденту РЗН.инфо.

По ее словам, водитель маршрутки № 71 сначала чуть не спровоцировал ДТП, а потом устроил гонку с попутными автомобилями.

«Начал подрезать. Видимо, его душу нежную зацепило, то что ему посигналили, когда он вообще непонятно куда лез! Пассажиров в машине много, утро 8:30!» — рассказала рязанка.

Женщина отметила, что инцидент случился на улице Дзержинского.