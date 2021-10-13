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Рязанец отсудил больше 90 тысяч за упавшее на его машину дерево
30 мая 2020 года истец припарковал машину на парковке многоэтажки, а на следующий день обнаружил, что на автомобиль упало дерево. Оно повредило капот и правое крыло транспортного средства.

Рязанец отсудил больше 90 тысяч рублей за повреждения от дерева, упавшего на его автомобиль. Об этом сообщил Рязанский областной суд.

30 мая 2020 года истец припарковал машину на парковке многоэтажки, а на следующий день обнаружил, что на автомобиль упало дерево. Оно повредило капот и правое крыло транспортного средства.

Истец обратился в полицию, чтобы зафиксировать повреждения. Специалисты оценили стоимость ремонта в 62 711 рублей. Экспертиза показала, что дерево упало из-за размягчения почвы и увеличения массы дерева после осадков.

Суд решил удовлетворить требования рязанца, взыскав с ответчика более 90 тысяч рублей. В сумму включались судебные расходы. Решение вступило в законную силу.