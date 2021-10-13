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Рязанцев предупредили об очередной схеме мошенничества
На уловку чуть не попался житель областного центра.

Россиян предупредили об очередной уловке мошенников. Подробности в среду, 13 октября, в редакцию РЗН. инфо прислало региональное отделение Банка России.

По их словам, мошенники начали использовать поддельные сайты при оформлении кредитных карт.

На эту уловку чуть попался житель областного центра. Мужчине позвонил якобы сотрудник банка и предложил рязанцу кредитную карту с лимитом до одного миллиона рублей, хоть и не был их клиентом. После того, как мужчина согласился, мошенник прислал СМС-сообщение со ссылкой на сайт, где необходимо пройти регистрацию. В этот момент рязанец обратил внимание, что адрес не совпадает с официальной страницей: в наименовании появилось тире.

«Злоумышленники нередко делают поддельные страницы реальных организаций. Цель этого вида мошенничества, фишинга, — поймать на удочку доверчивого человека и выманить полные данные его карты, включая срок действия и трехзначный код безопасности с обратной стороны, — предупреждает эксперт рязанского отделения Банка России Иван Клочков. — В качестве наживки используются различные уловки, в этом случае, например, неоправданно высокий лимит по кредитной карте».

Банк России рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам: там может быть скрыт вирус или же сама страница, возможно, создана мошенниками. Данные о карте нужно вводить, лишь убедившись, что сайт не фишинговый. Следует установить на гаджеты и своевременно обновлять антивирусную программу. А для оплаты товаров и услуг в сети использовать отдельную карту, на которой будет минимальный объем средств.