Рязанцам напомнили о правилах дорожного движения для пешеходов

Правила напомнили в рамках комплексного мероприятия «Пешеход», которое проводят на территории всего региона.

Рязанская полиция напомнила местным жителям о ПДД среди пешеходов. Информация об этом появилась на группе Госавтоинспекции.

Правила напомнили в рамках комплексного мероприятия «Пешеход», которое проводят на территории всего региона.

Двенадцать правил для пешеходов:

Ходить по тротуару необходимо, придерживаясь правой стороны. При отсутствии тротуара можно двигаться по обочине, а при отсутствии обочины — по краю проезжей части навстречу движению транспорта. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии в зоне видимости — на перекрестках по линии тротуаров или обочин, не создавая при этом помех для движения транспорта. При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода и перекрестка разрешается переход дороги на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны, не создавая при этом помех для движения транспорта. Прежде чем начинать переход дороги, остановитесь на краю тротуара для того, чтобы оценить расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость и убедиться в безопасности своего перехода. Посмотрев во все стороны, откуда может появиться транспорт (налево, направо, вперед, назад), можешь начинать переход дороги. Пешеход, не успевший закончить переход, должен остановиться на середине проезжей части. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения. Никогда не переходи проезжую часть, в том числе перекрестки, «по диагонали». Дорогу необходимо переходить строго под прямым углом к краю проезжей части. Нельзя перебегать дорогу, даже если вы спешите или вас кто-то зовет. Во время бега внимание человека рассеяно, он смотрит только вперед, поэтому можно не заметить приближающийся транспорт. Помните, что зеленый сигнал светофора разрешает движение, но не обеспечивает безопасности. Поэтому, прежде чем выйти на проезжую часть, остановись и посмотри, все ли автомобили остановились и пропускают тебя, только затем начинай переход. Когда на перекрестке стоит регулировщик, даже при работающем светофоре, необходимо подчиняться его сигналам:

— рука поднята вверх — движение пешеходов запрещено во всех направлениях;

— руки вытянуты в сторону или опущены — со стороны левого и правого боков пешеходам разрешено переходить дорогу;

— правая рука вытянута вперед — пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной регулировщика.