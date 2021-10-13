Рязанцам напомнили о правилах дорожного движения для пешеходов
Правила напомнили в рамках комплексного мероприятия «Пешеход», которое проводят на территории всего региона.
Рязанская полиция напомнила местным жителям о ПДД среди пешеходов. Информация об этом появилась на группе Госавтоинспекции.
Правила напомнили в рамках комплексного мероприятия «Пешеход», которое проводят на территории всего региона.
Двенадцать правил для пешеходов:
- Ходить по тротуару необходимо, придерживаясь правой стороны. При отсутствии тротуара можно двигаться по обочине, а при отсутствии обочины — по краю проезжей части навстречу движению транспорта.
- Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии в зоне видимости — на перекрестках по линии тротуаров или обочин, не создавая при этом помех для движения транспорта.
- При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода и перекрестка разрешается переход дороги на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны, не создавая при этом помех для движения транспорта.
- Прежде чем начинать переход дороги, остановитесь на краю тротуара для того, чтобы оценить расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость и убедиться в безопасности своего перехода.
- Посмотрев во все стороны, откуда может появиться транспорт (налево, направо, вперед, назад), можешь начинать переход дороги.
- Пешеход, не успевший закончить переход, должен остановиться на середине проезжей части. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения.
- Никогда не переходи проезжую часть, в том числе перекрестки, «по диагонали». Дорогу необходимо переходить строго под прямым углом к краю проезжей части.
- Нельзя перебегать дорогу, даже если вы спешите или вас кто-то зовет. Во время бега внимание человека рассеяно, он смотрит только вперед, поэтому можно не заметить приближающийся транспорт.
- Помните, что зеленый сигнал светофора разрешает движение, но не обеспечивает безопасности. Поэтому, прежде чем выйти на проезжую часть, остановись и посмотри, все ли автомобили остановились и пропускают тебя, только затем начинай переход.
- Когда на перекрестке стоит регулировщик, даже при работающем светофоре, необходимо подчиняться его сигналам:
— рука поднята вверх — движение пешеходов запрещено во всех направлениях;
— руки вытянуты в сторону или опущены — со стороны левого и правого боков пешеходам разрешено переходить дорогу;
— правая рука вытянута вперед — пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной регулировщика.
- При переходе дороги, движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
- При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а находящиеся на ней пешеходы — незамедлительно освободить проезжую часть.