В России не планируют создавать банкноты большего номинала
Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.
Россиянам рассказали, появятся ли в стране банкноты большего номинала. Об этом
По его словам, вопрос о создании купюр большего номинала пока не стоит.
«Сразу отмечу, что вопрос о выпуске банкнот более высоких номиналов, чем 5 тысяч рублей, на повестке дня не стоит», — отметил он.
При этом в России во всю идет работа над новыми образцами тысячной и пятитысячной банкнот.
«Для формирования перечня объектов, изображения которых имело бы смысл разместить на лицевых и оборотных сторонах модернизируемых банкнот, мы привлекли группу экспертов, включающую известных историков, краеведов, искусствоведов, специалистов по банкнотам», — пояснил зампред ЦБ.