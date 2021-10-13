В России не планируют создавать банкноты большего номинала

Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Россиянам рассказали, появятся ли в стране банкноты большего номинала. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

По его словам, вопрос о создании купюр большего номинала пока не стоит.

«Сразу отмечу, что вопрос о выпуске банкнот более высоких номиналов, чем 5 тысяч рублей, на повестке дня не стоит», — отметил он.

При этом в России во всю идет работа над новыми образцами тысячной и пятитысячной банкнот.

«Для формирования перечня объектов, изображения которых имело бы смысл разместить на лицевых и оборотных сторонах модернизируемых банкнот, мы привлекли группу экспертов, включающую известных историков, краеведов, искусствоведов, специалистов по банкнотам», — пояснил зампред ЦБ.