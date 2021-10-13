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Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания школьников
В том числе в ведомстве порекомендовали уменьшить количество потребление конфет, колбасы, сахара и соли.

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания школьников. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

В том числе в Роспотребнадзоре порекомендовали уменьшить количество потребление конфет, колбасы, сахара и соли.

«Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, которые направлены на организацию здорового питания, в том числе горячего, формирование принципов рационального, сбалансированного питания при оказании услуг по организации питания. В документе реализованы принципы здорового питания, в том числе включающие уменьшение количества потребляемых кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли», — говорится в сообщении.

Ведомство также прописало варианты базового меню, на основе которого региональные власти должны разработать типовые меню, учитывающие территориальные, национальные и другие особенности питания населения.

«Не включайте в меню основного питания и ассортимент дополнительного питания … конфеты, шоколад, вафли, печенье, коржики, булочки, кексы, манную кашу, манники… колбасные изделия, мясные и рыбные консервы, консервированные овощи и соленья … а также продукты с усилителями вкуса и красителями», — сказано в сообщении.