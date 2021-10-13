Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Сараевском районе

Вечером 12 октября 15-летний житель села Ягодное на мопеде WJ-50 превысил скорость, не справился с управлением и въехал в глиняную насыпь. В ДТП погиб 12-летний пассажир.

Прокуратура начала проверку после гибели подростка в ДТП в Сараевском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Вечером 12 октября 15-летний житель села Ягодное на мопеде WJ-50 превысил скорость, не справился с управлением и въехал в глиняную насыпь.

В ДТП погиб 12-летний пассажир, а несовершеннолетний водитель получил травмы, ему оказали медпомощь.

Прокурору Сараевского района поручили провести проверку. Будет дана оценка ответственных лиц по исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике ДТП с участием подростков.

«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.