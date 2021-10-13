Прокуратура начала проверку после нападения собак на ребенка в центре Рязани
Проверка показала, что отлов животных в Советском районе не проводился, из-за чего произошел инцидент.
Прокуратура начала проверку после нападения собак на 11-летнюю девочку в центре Рязани. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
И.о. прокурора Железнодорожного района Рязани установил «факты отсутствия должного контроля со стороны должностных лиц» управления благоустройства мэрии в обращении с бездомными животными.
Проверка показала, что отлов животных в Советском районе не проводился, из-за чего произошел инцидент.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства об обращении с животными без владельцев, которое находится на рассмотрении.
Напомним, на ребенка напали во вторник, 12 октября. Следователи начали проверку.