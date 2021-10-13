Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Михайловском районе

ДТП произошло 27 декабря 2019 года примерно в 17:10 в Михайловском районе у дома № 104 в селе Щетиновка. 32-летний житель Тверской области на автомобиле «ВАЗ» сбил 40-летнего местного жителя. Пешеход скончался на месте.

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в Михайловском районе 27 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 27 декабря 2019 года примерно в 17:10 в Михайловском районе у дома № 104 в селе Щетиновка. 32-летний житель Тверской области на автомобиле «ВАЗ» сбил 40-летнего местного жителя. Пешеход скончался на месте.

Всех, у кого есть информация, попросили обращаться по телефону 8 (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

Ранее сообщалось, что водитель сбил мужчину и оттащил тело на обочину. Полиция опровергла информацию.