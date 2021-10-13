ООО «РГМЭК» раскрывает информацию за сентябрь 2021 года

Компания сообщила информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за сентябрь 2021 года.