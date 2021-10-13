На Солотчинском шоссе произошло ДТП

Машина врезалась в ограждение около поворота на Шумашь. По информации очевидцев, ДТП произошло из-за того, что на дорогу вышел теленок.

Днем в среду, 13 октября, в Рязани на Солотчинском шоссе произошло ДТП с участием «ВАЗа». Видео с места аварии появилось «ВКонтакте».

Машина врезалась в ограждение около поворота на Шумашь. По информации очевидцев, ДТП произошло из-за того, что на дорогу вышел теленок.

«Спереди стоит „камрюха“, он ей в зад „впелился“. „Камрюха“ оттормаживалась перед теленком, там телята по обочине шли, вот и прилетело ему», — говорится в сообщении очевидца.

Информация уточняется.