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Мэрия прокомментировала ситуацию с ребенком, на которого напала стая собак
Также в горадминистрации рассказали, что ранее подобных случаев в этом районе не происходило.

В горадминистрации прокомментировали ситуацию с ребенком, на которого напала собак в центре города. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе мэрии.

«Наши специалисты начали проверку информации о происшествии сразу после публикации сообщения. Мы запросили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в окрестностях. Дежурные специалисты были направлены для мониторинга улиц. Отметим, то патрулирования по районам проводятся на постоянном основе», — говорится в сообщении.

Также в мэрии рассказали, что ранее подобных случаев в этом районе не происходило.

Кроме того, в горадминистрации напомнили, что в областном центре есть городская служба по контролю за безнадзорными животными и центр помощи животным без владельцев «Городская собака».

Ранее женщина сообщила, что 12 октября в центре города на 11-летнюю школьницу напала одна из стаи собак и укусила за ногу. После этого случая следователи начали проверку, а детский омбудсмен Анжелика Евдокимова взяла ситуацию на контроль.