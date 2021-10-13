Экс-турагент из Рязани обманула клиентов более чем на миллион

Одна из жертв аферистки сообщила в полицию, что успела оплатить путевку на отдых. В день, когда рязанка собралась отправиться в поездку оказалось, что тур не оплачен.

Жительница Рязани, работавшая турагентом, обманула более 20 старых клиентов. Об этом сообщило РИА « ФАН ».

Одна из жертв аферистки сообщила в полицию, что успела оплатить путевку на отдых. В день, когда рязанка собралась отправиться в поездку оказалось, что тур не оплачен. С турфирмой ей связаться не удалось.

Выяснилось, что женщина ранее работала турагентом, но уволилась, ничего не сообщив клиентам. Рязанцы продолжали обращаться к 39-летней мошеннице, чтобы заказать туры. Ей отдавали деньги без составления договоров.

В отношении аферистки возбудили уголовное дело. Женщине удалось обмануть 22 человек.