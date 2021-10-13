ДДТ сыграет в Рязани три концерта

Концерты пройдут 15 и 16 октября. Выступление 15 октября начнется в 20:00, 16-го — в 15:30 и 20:00.

Группа ДДТ сыграет в Рязани три концерта. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram .

Концерты пройдут 15 и 16 октября. Выступление 15 октября начнется в 20:00, 16-го — в 15:30 и 20:00.

«Мы приняли это решение, и чтобы учесть все ограничения, которые установлены в Рязанской области, мы проведем три концерта», — объяснили в коллективе.

Зрителям на входе предоставят маски, на концерте обеспечат соцдистанцию. Всем, кто купил билеты на танцпол, предоставят сидячее место в партере или в одном из центральных секторов.

Те, кто купил электронные билеты, получат письмо с приглашением на определенную дату и время на почту. Тех, кто купил билеты в кассах города, ждут на концерте 16 октября в 20:00.

«Заранее просим отнестись с пониманием за предоставленные неудобства», — отметили в сообщении.

Напомним, концерт группы в Рязани переносили три раза.