Заместитель главврача Рязанской ОКБ заявил, что симптомы заболевших коронавирусом изменились

Медик рассказал о ситуации с больными коронавирусом в Михайловском районе. Он сообщил, что все койки в ковидном госпитале заняты, ежедневно увеличивается число больных, а медработники работают на грани своих возможностей.

Заместитель главврача Рязанской ОКБ Андрей Мартынов заявил, что симптомы заболевших коронавирусом изменились. Об этом он сообщил в интервью «Михайлов ТВ».

Медик рассказал о ситуации с больными коронавирусом в Михайловском районе. Он сообщил, что все койки в ковидном госпитале заняты, ежедневно увеличивается число больных, а медработники работают на грани своих возможностей.

«Ежедневно из нашего ковидного госпиталя мы переводим пациентов на реанимационные койки больниц областного центра», — отметил Мартынов.

Он заявил, что симптомы заболевших коронавирусом изменились.

«Это действительно другой штамм. Если раньше люди жаловались на отсутствие обоняния, вкуса, сейчас эти симптомы редко стали проявляться. Превалирует пневмония, то есть воспаление легких, которое прогрессирует очень быстро, буквально за часы», — рассказал врач.

Он добавил, что чаще стали заболевать молодые люди. Мартынов призвал всех вакцинироваться, чтобы прервать цепочку «волн» заболеваемости.

«Коек не хватит на всех, лекарств не хватит на всех. Лекарства, которые есть, могут не повлиять, потому что исход непредсказуем», — отметил замглавврача ОКБ.

Ранее главврач больницы Андрей Карпунин заявил, что коронавирус стал поражать организм за несколько дней.