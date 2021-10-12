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В Скопинском районе «Нива» вылетела в кювет и перевернулась
Авария случилась на 50-м километре трассы Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославского.

В Скопинском районе произошло ДТП. Подробности привела пресс-служба районного УМВД.

Авария случилась в пятницу, 8 октября, примерно в 19:00 на 50-м километре трассы Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославского. Там 46-летний житель Московской области на Chevrolet не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Водителя с травмами госпитализировали в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.