В Скопинском районе «Нива» вылетела в кювет и перевернулась

Авария случилась на 50-м километре трассы Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославского.

В Скопинском районе произошло ДТП. Подробности привела пресс-служба районного УМВД.

Авария случилась в пятницу, 8 октября, примерно в 19:00 на 50-м километре трассы Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославского. Там 46-летний житель Московской области на Chevrolet не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Водителя с травмами госпитализировали в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.