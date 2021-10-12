В Скопинском районе мужчина пытался украсть 400 метров рельсов

Инцидент случился в селе Горлово.

Скопинские полицейские раскрыли кражу 400 метров железнодорожных рельс. Подробности во вторник, 12 октября, привела пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент случился в селе Горлово. Там бдительные местные жители заметили подозрительную активность на территории заброшенного предприятия, которое специализировалось на добыче и транспортировке каменного угля. Скопинцы вызвали сотрудников полиции.

На месте правоохранители задержали 28-летнего жителя Скопина. Мужчину подозреваются в демонтаже и хищении железнодорожных рельс.

Похищенное изъяли. В отношении злоумышленника решают возбудить уголовное дело.