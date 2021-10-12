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В Ряжске пьяный водитель не понял, как пользоваться алкотестером
Результат освидетельствования показал наличие 0,96 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в шесть раз превышает допустимый уровень.

В Ряжске пьяный водитель был настолько пьян, что не понял, как пользоваться алкотестером. Кадры опубликовало региональное управление МВД.

Водителя на «ВАЗ 2112» остановил ряжским экипаж ДПС. У нарушителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что направлялся в Рязань, а перед поездкой решил употребить водку. Результат освидетельствования показал наличие 0,96 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в шесть раз превышает допустимый уровень.

Водителю грозит штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.