В Рязанской области 81-летний мужчина на «Митсубиши» вылетел в кювет

Об этом сообщила пресс-служба скопинского УМВД.

В Рязанской области произошло ДТП с последующим опрокидыванием. Об этом сообщила пресс-служба скопинского УМВД.

Авария случилась в воскресенье, 10 октября, на 83 километре трассы Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское. Там 81-летний житель Скопина на Mitsubishi не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим наездом на дерево.

Водителю потребовалась медицинская помощь.