В Рязани ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Согласно документу, ограничительные мероприятия распространяются на здание № 35, Южный Промузел. На территории должны уничтожить продукцию из свинины, помещения здания дезинфицируют. Карантин действует в течение семи дней.

В Рязани ввели карантин из-за африканской чумы свиней. Соответствующее постановление губернатора опубликовали во вторник, 12 октября.

Согласно документу, ограничительные мероприятия распространяются на здание № 35, Южный Промузел.

На территории должны уничтожить продукцию из свинины, помещения здания дезинфицируют. Карантин действует в течение семи дней.

Справка

Африканская чума свиней — инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики — зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых.