В Рязани ввели карантин из-за африканской чумы свиней
Согласно документу, ограничительные мероприятия распространяются на здание № 35, Южный Промузел. На территории должны уничтожить продукцию из свинины, помещения здания дезинфицируют. Карантин действует в течение семи дней.
В Рязани ввели карантин из-за африканской чумы свиней. Соответствующее постановление губернатора опубликовали во вторник, 12 октября.
Согласно документу, ограничительные мероприятия распространяются на здание № 35, Южный Промузел.
На территории должны уничтожить продукцию из свинины, помещения здания дезинфицируют. Карантин действует в течение семи дней.
Справка
Африканская чума свиней — инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики — зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых.