В Рязани столкнулись две легковушки

Авария случилась во вторник, 12 октября, на Касимовском шоссе в сторону гипермаркета «Глобус».

В Рязани столкнулись две легковушки. Фото последствий разместили в социальных сетях.

Авария случилась во вторник, 12 октября, на Касимовском шоссе в сторону гипермаркета «Глобус». Судя по кадрам, один из автомобилей поворачивал направо, как внезапно в него въехал другое транспортное средство.

ДТП спровоцировало небольшой затор. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», информация актуальна на 15:15.