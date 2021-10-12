В России предложили ужесточить проверки при получении разрешения на оружие

Лицензию на покупку не будут выдавать тем, в отношении который вынесли заключение «о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности».

Росгвардия предложила предоставить МВД и ФСБ больше полномочий для проверки граждан при получении оружия. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что лицензию на покупку не будут выдавать тем, в отношении который вынесли заключение «о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности».

Заключение будут выносить в порядке, подготовленном правительством. Его должен будет утвердить уполномоченный из Росгвардии. По результатам могут не только не выдать оружие, но и отобрать то разрешение, которое уже действует. В законопроекте не говорится о дополнительной проверке со стороны ФСБ или МВД для каждого претендента или о выборочной проверке.

Предполагается, что ограничения смогут предотвратить попадание оружия в руки членов ОПГ, в том числе экстремистов и террористов.

Также законопроект расширит полномочия ФСБ, которая сможет проверять заключения о невозможности владения оружием. Кроме того, предлагается расширить полномочия полиции.