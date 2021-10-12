В Россельхознадзоре опровергли задержание руководителя рязанского управления
В Россельхознадзоре рассказали, что их руководитель находится на рабочем месте, никакие следственные мероприятия не проводятся.
В Россельхознадзоре опровергли задержание руководителя управления по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова. Об этом сообщил РИА «
В Россельхознадзоре рассказали, что их руководитель находится на рабочем месте, никакие следственные мероприятия не проводятся.
Ранее в СМИ появилась информация, что Наумова и вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова задержали за незаконную охоту.
Задержание Семенова опровергли.