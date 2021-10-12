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В Россельхознадзоре опровергли задержание руководителя рязанского управления
В Россельхознадзоре рассказали, что их руководитель находится на рабочем месте, никакие следственные мероприятия не проводятся.

В Россельхознадзоре опровергли задержание руководителя управления по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова. Об этом сообщил РИА «ФАН».

В Россельхознадзоре рассказали, что их руководитель находится на рабочем месте, никакие следственные мероприятия не проводятся.

Ранее в СМИ появилась информация, что Наумова и вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова задержали за незаконную охоту.

Задержание Семенова опровергли.