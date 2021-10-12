В Москве мужчина пытался напасть на отделение полиции

Неизвестный зашел в дежурную часть ОМВД России в Преображенском и направил огнестрельное оружие на полицейского.

В Москве мужчина пытался напасть на отделение полиции. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили РИА Новости .

Неизвестный зашел в дежурную часть ОМВД России в Преображенском и направил огнестрельное оружие на полицейского. Его быстро обезвредили, поэтому он не успел выстрелить в сотрудника.

Как сообщил telegram-канал 112, нападавшим является 50-летний местный житель Константин Бабаркин. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался напасть на сотрудников с пистолетом Макарова.

«Следственными органами ГСУСК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — говорится в сообщении столичного следкома.

Добавляется, что в ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий.