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Россиянам рассказали о способности коронавируса влиять на репродуктивное здоровье
При этом болезнь сказывается на репродуктивной системе как мужчин, так и женщин.

Россиянам рассказали о способности коронавируса влиять на репродуктивное здоровье. Об этом заявил инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, пишет Life.

При этом болезнь сказывается на репродуктивной системе как мужчин, так и женщин.

«Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию», — сказал Поздняков.

Он отметил, что если есть нарушения кровотока, значит, есть и дисфункция этого органа. При этом Поздняков подчеркнул, что для полноценных выводов данных еще недостаточно. Однако исследования позволяют сделать выводы о влиянии CoViD-19 на репродуктивную систему из-за присутствия в половых клетках рецептора ACE, к которому прикрепляется коронавирус.

«Однако любая тяжелая инфекция, в том числе вирусная, может оказать влияние на функцию яичников и яичек. Даже локальные вирусные инфекции, передающиеся в том числе половым путем, например генитальный герпес, могут повлиять на способность к деторождению вне зависимости от пола», — сказал Поздняков.