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Путин предложил перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции
По его словам, сейчас только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Он предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год.

Президент Владимир Путин предложил перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции. Об этом он заявил в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва, передает РИА Новости.

Президент отметил, что более высокая инфляция «сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения».

По его словам, сейчас только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Он предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год.