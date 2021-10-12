Путин предложил перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции

По его словам, сейчас только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Он предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год.

Президент Владимир Путин предложил перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции. Об этом он заявил в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва, передает РИА Новости .

Президент отметил, что более высокая инфляция «сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения».

По его словам, сейчас только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Он предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год.