Появились подробности ДТП под Рязанью, в котором пострадали трое детей
Около 8:25 в Рязанском районе на 60-м километре дороги «Рязань — Спас-Клепики» 27-летняя местная жительница на Vortex Estina превысила скорость и столкнулась с Kia Optima, двигавшейся в попутном направлении. За рулем последней машины был 43-летний житель Рязанского района.
Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала подробности ДТП, которое произошло в Рязанском районе в понедельник, 11 октября.
Около 8:25 в Рязанском районе на 60-м километре дороги «Рязань — Спас-Клепики» 27-летняя местная жительница на Vortex Estina превысила скорость и столкнулась с Kia Optima, двигавшейся в попутном направлении. За рулем последней машины был 43-летний житель Рязанского района.
Травмы получили пассажиры Vortex 7, 5 и 17 лет. Им оказали медпомощь.
Проводится проверка, обстоятельства уточняются.