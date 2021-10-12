Место Дмитрия Хубезова в областной думе занял Тарас Ставер

Тарас Ставер занял освободившийся мандат депутата облдумы седьмого созыва. Его передача состоялась в понедельник, 11 октября, на заседании Рязоблизбиркома.
Решение о передаче вакантного мандата принято на президиуме регионального политсовета «Единой России».
Напомним, ранее первый зампредседателя регионального парламента Дмитрий Хубезов досрочно сложил полномочия. Он победил по итогам результатов в одномандатном избирательном округе № 157 и стал депутатом Госдумы восьмого созыва.
Тарас Владимирович Ставер родился в городе Ичня Черниговской области. Окончил Новочеркасское высшее военное командное краснознаменное училище связи имени маршала Советского Союза Соколовского, военную академию связи имени Буденного. В настоящее время работает заместителем генерального директора по работе с персоналом на заводе «Красное знамя».