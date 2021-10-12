Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с ребенком, на которого напала стая собак

Ранее в сети появилась информация, что на девочку напали пять собак в центре города.

Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова взяла на контроль ситуацию с ребенком, на которого напала стая собак. Информацию об этом во вторник, 12 октября, она опубликовала на личной странице «Вконтакте».

«Даны поручения администрации Рязани в кратчайшие сроки принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей от нападения безнадзорных животных», — говорится в сообщении.

Ранее мать девочки пожаловалась, что пять собак напали на ее ребенка в центре города. Девочке покусали руку и ногу. В детской областной клинической больнице имени Дмитриевой ребенку сделали перевязку и уколы от бешенства.