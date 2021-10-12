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Более 33,5 тысяч рязанцев выбрали дистанционный сервис оплаты газа
Количество абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань», зарегистрированных в Личном кабинете «Мой газ» превысило 33,5 тысячи. С начала года рязанцы через дистанционный сервис оплатили счета на общую сумму более 31 млн рублей.

Количество абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань», зарегистрированных в Личном кабинете «Мой газ» превысило 33,5 тысячи. С начала года рязанцы через дистанционный сервис оплатили счета на общую сумму более 31 млн рублей.

В личном кабинете также можно просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ, отследить всю историю операций. Зарегистрироваться в личном кабинете можно на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

«Эпидемиологическая обстановка в области, по-прежнему, остается сложной, мы рекомендуем жителям региона воздержаться от посещения офисов компании и воспользоваться дистанционными сервисами оплаты газа. Это значительно экономит время» — отметил заместитель генерального директора по социально значимой категории населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

Оплатить счета за газ также можно через Интернет-сервис «Сбербанк Онлайн» и с помощью сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте МП «КВЦ» города Рязани.