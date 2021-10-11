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Жителей Центральной России предупредили о повышении ночных температур
Температура понизится до 6-10 градусов днем, но заметно повысятся ночные температуры.

Россиян предупредили о повышении ночных температур в Центральной части страны. Соответствующий прогноз в понедельник, 11 октября, РИА Новости дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ночные температуры вырастут с отрицательных значений до положительных +4…+7 градусов.

«Со вторника ложбина низкого давления будет продвигаться в центре Европейской России… Значительных осадков не ожидается, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачность, мрачноватость. Температура понизится до 6-10 градусов днем, но зато повысятся ночные температуры заметно. Они будут от 4 до 7 градусов. Никаких заморозков», — сказал Вильфанд.

Специалист также подчеркнул, что антициклон, который определял погоду в регионе в течение последних десяти дней, смещается. Он пояснил, что из-за него были заморозки. При простом циклоне небо будет затянуто тучами, а поверхность земли не будет остывать.