Жителей Центральной России предупредили о повышении ночных температур

Россиян предупредили о повышении ночных температур в Центральной части страны. Соответствующий прогноз в понедельник, 11 октября,
По словам синоптика, ночные температуры вырастут с отрицательных значений до положительных +4…+7 градусов.
«Со вторника ложбина низкого давления будет продвигаться в центре Европейской России… Значительных осадков не ожидается, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачность, мрачноватость. Температура понизится до 6-10 градусов днем, но зато повысятся ночные температуры заметно. Они будут от 4 до 7 градусов. Никаких заморозков», — сказал Вильфанд.
Специалист также подчеркнул, что антициклон, который определял погоду в регионе в течение последних десяти дней, смещается. Он пояснил, что из-за него были заморозки. При простом циклоне небо будет затянуто тучами, а поверхность земли не будет остывать.