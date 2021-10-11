В Шиловском районе утонул 70-летний рыбак

Сообщение о том, что мужчина пропал на реке Тырница во время рыбалки, поступило вечером в воскресенье, 10 октября. На место выехали спасатели.

Выяснилось, что в Шиловском районе утонул 70-летний мужчина, который был на рыбалке. Об этом пишет ИД «Пресса».

Сообщение о том, что мужчина пропал на реке Тырница во время рыбалки, поступило вечером в воскресенье, 10 октября. На место выехали спасатели.

В поисках участвовали шесть человек и две единицы техники. Тело подняли из воды в 11:12 в понедельник, 11 октября. Погибший оказался уроженцем села Березово 1951 года рождения. По факту произошедшего начали проверку следователи.